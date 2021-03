Mit Hilfe des Zufalls zu einer Kunst der Utopie

Wilde Figuren, wilde Malerei! In der neuen Saison widmet Margund Lössl, Galeristin in Gmunden, drei Künstlern der mittleren Generation eine umfangreiche Schau. Franco Kappl spürt in großen Leinwänden dem Verschwinden nach, Franz Riedl ritzt punktgenau Karton. Und Karl Karner huldigt in Bronzegüssen dem Zufall.