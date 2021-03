Autounfall: Gegen Baum und mehrere Verkehrszeichen

Zu einem schweren Verkehrsunfall in Villach-Judendorf wurden die Hauptfeuerwache und die FF Judendorf am Freitag gegen 16.45 Uhr gerufen: Ein Auto war von der B86 abgekommen, hatte einen Baum und mehrere Verkehrszeichen touchiert und war schließlich sich überschlagend in einer Wiese gelandet.