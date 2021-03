Corona trieb betagte Kärntnerin fast in den Tod

StA ortete „Verleitung zum Suizid“

„Ich konnte nie schlafen, daher die vielen Schlafmittel im Haus. Ich stand um vier Uhr auf, zerdrückte die Pillen in einem Glas und trank.“ Da stand plötzlich der Gatte auch da - und trank ebenfalls. Beiden passierte nicht viel, da die Dosis nicht tödlich war, doch Staatsanwältin Nicole Sembach konstruierte mit Hinweis auf die Demenzerkrankung des vermeintlichen Opfers trotzdem eine sogenannte „Verleitung zum Suizid“, die ja auch nach einer Gesetzesänderung durch den Verfassungsgerichtshof strafbar bleibt: „Sie wollte an einen schöneren Ort gehen, und er sollte folgen“, so Sembach.