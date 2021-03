Online-Plattform für naturverträglichen Sport

Dieser Tage ging es um konkrete Maßnahmen

Vereinbart wurde, dass die in anderen Bundesländern bekannte Kampagne „Respektiere deine Grenzen“ auch in Kärnten umgesetzt wird. Sie wurde 2003 in Vorarlberg ins Leben gerufen. „Den Bekanntheitsgrad dieser Kampagne wollen wir auch für Kärnten nutzen“, so Gruber.