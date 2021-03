Italien testet „Sputnik V“ nach Ostern

In Rom soll der russische Corona-Impfstoff „Sputnik V“ erprobt werden. In dem auf Infektionskrankheiten spezialisierten Krankenhaus „Lazzaro Spallanzani“ werden nach Ostern Tests beginnen, ob das Vakzin bei den derzeit verstärkt auftretenden brasilianischen, britischen und südafrikanischen Varianten wirksam ist. Das teilte „Spallanzani“-Direktor Francesco Vaia am Freitag in Rom mit. Man habe dazu ein Abkommen mit dem Moskauer Forschungszentrum Gamaleya getroffen.