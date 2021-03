„Sputnik V“ erwartet EU-Zulassung erst nach Juni

Verhandlungen über Produktion in EU

Kritiker werfen Russland vor, mit seinem Impfstoff vor allem Propaganda zu betreiben und auf geopolitischen Einfluss zu setzen. Der Chef des Fonds, der für den internationalen Vertrieb von „Sputnik V“ zuständig ist, bestätigte Pläne für die Produktion des Präparats in Deutschland und anderen EU-Staaten. So gebe es Verhandlungen über eine Produktion des Impfstoffs in den Anlagen des russischen Pharmaunternehmens R-Pharm im bayerischen Illertissen. Dort würden Arzneimittel für 150 Länder weltweit produziert.