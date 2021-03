Freiluft-Jugendzentrum unter Zeltdach geschaffen

Um jungen Menschen in Zeiten von Corona eine sichere Abwechslung zu bieten, wurde in Ferlach ein Freiluft-Jugendzentrum geschaffen. Immer mehr Kinder und Jugendliche plagen Ängste, Leistungsdruck sowie Depressionen. Mit der offenen Jugendarbeit will man unterstützen und entgegenwirken.