„Bei der Atomenergie gibt es sehr viel Blindheit“

In Tschechien gibt es vier Hochrisikoreaktoren am Standort Dukovany und zwei weitere Blöcke in Temelín. Beide AKW sind sehr nahe an der österreichischen Grenze und beide haben bereits einige Störfälle zu beklagen. Warum sind die Tschechen so überzeugt von Atomkraft?

Das Atomprogramm in der Tschechoslowakei startete Ende der 1950er Jahre. Es war ein Symbol: So eine kleine Nation ist imstande, ein Atomkraftwerk zu bauen! Noch in den 1980er Jahren stellte die tschechoslowakische Industrie 70 Prozent der Komponenten für die Atomkraft her. Die Techniker sind bis heute darauf sehr stolz.