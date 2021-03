Orchidee für Bundesgärten

In Werner Melcharts Gewächshaus befinden sich „nur“ etwa 300 verschiedene Pflanzenarten. Neben seiner „Laeliocattleya schmitzhoferi“ übrigens auch eine der seltensten Reben/Lianen der Welt, nämlich der Jade-Wein. Die Pflanze findet man in Europa nur in den größten botanischen Gärten. Heimisch ist sie auf den Philippinen. Charakteristisch sind die bis einen Meter großen Trauben, die Blüten ähneln einem Papageienschnabel.