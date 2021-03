Liebe Politiker, stoppt die falschen Erwartungen!

Das Öffnungs-Foppen nervt die Menschen

So löblich es auch ist, dass uns die Bundesregierung einen Fahrplan geben will: Wenn der sich als falsch herausstellt und die Österreicher regelmäßig enttäuscht werden (müssen), ist der Schaden größer als wenn man einfach geschwiegen hätte. Die allermeisten Österreicher sind des Öffnungs-Foppens überdrüssig. Auf lange Sicht verspielt man so das Vertrauen und damit den Selbstantrieb, die Maßnahmen auch mitzutragen - weil es ja eh schon wurscht ist.