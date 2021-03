Shoppen ohne Maske: Wollzeile virtuell begehbar

Was die Besucher erwartet? Neben dem digitalen Rundgang erwarten Besucher Einblicke in das echte Wiener Handwerk der ansässigen Kaufleute und in eine Auswahl der ansässigen Geschäfte. So sind etwa die Buchhandlung Herder, Ihre Brille Augenoptik sowie Lackstätter Geschirr und der Honig-Spezialist Wald & Wiese virtuell begehbar. Eine 3D-Erlebniswelt, die in Zukunft laufend erweitert wird. Die nächsten Highlights auf www.wollzeile.wien: Die Buchhandlung Morawa, die Theehandlung Schönbichler und das legendäre Kabarett Simpl öffnen noch im April ihre Pforten im virtuellen Raum.