Trumps Golfresort Mar-a-Lago teilweise geschlossen

Einige Mitarbeiter seien laut einem Insider in Quarantäne. Wie viele genau betroffen sind, ist unklar. In dem Anwesen in Palm Beach wurden die Corona-Maßnahmen nicht immer ernst genommen: Das zeigte sich zum Jahreswechsel, als dort eine ausgelassene Silvesterfeier veranstaltet wurde. Trumps gleichnamiger Sohn veröffentlichte sogar ein Video von dem rauschenden Fest. Darin sieht man dicht gedrängte Gäste dicht gedrängt die keine Masken tragen. Der Rapper Vanilla Ice heizte dabei der Meute ein. Für das Event wurde das Resort von den Behörden verwarnt.