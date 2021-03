Italien will Zahl der Immunisierungen verdoppeln

Nachdem Italien die Immunisierungen mit dem Impfstoff von AstraZeneca wieder aufgenommen hat, will die Regierung um Mario Draghi nun die Impfkampagne beschleunigen. So soll die Zahl der täglichen Verabreichungen auf 500.000 verdoppelt werden. „Unser Ziel ist es, in wenigen Monaten einen Großteil der italienischen Bevölkerung zu impfen“, kündigte der Experte des Gesundheitsministeriums, Gianni Rezza, an.