Forscher entschlüsseln Ursache für Thrombosen

Die Ursache für Thrombosen nach Impfungen mit dem Vakzin AZD1222 von AstraZeneca ist möglicherweise entschlüsselt: Deutsche Forscher denken, ein bestimmter Mechanismus könnte für die Reaktionen nach der Spritze verantwortlich sein. In seltenen Einzelfällen könnten über die Immunantwort des Körpers die Blutplättchen aktiviert werden, was wiederum zu den schwerwiegenden Hirnvenenthrombosen mit Blutplättchenmangel führe, so die These.