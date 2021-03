AstraZeneca: „Vorteile überwiegen bei Weitem“

Die Europäische Arzneimittelagentur EMA hat am Donnerstag eine neue Empfehlung für die Vorgangsweise mit dem Corona-Impfstoff von AstraZeneca abgeben: Sie empfiehlt, den Impfstoff weiterhin einzusetzen. Zuletzt hatten zahlreiche Länder einen Verabreichungsstopp verhängt, nachdem es in einigen Fällen zu Blutgerinnseln nach der Verimpfung des Vakzins gekommen war. Man werde in Zukunft jedoch eine Warnung vor seltenen Thrombosen in Hirnvenen in die Liste der möglichen Nebenwirkungen aufnehmen.