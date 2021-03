Viel Sympathie für einen Betten-Stopp in Tirol

Die Tiroler Tourismusbranche ist in Aufruhr. Wie berichtet, wird gerade an den neuen Leitlinien gefeilt. Wegweisend könnte das Südtiroler Modell mit einer Betten-Obergrenze und Neubauregulierungen sein. So etwas wäre für Tirol eine Zäsur. Doch es gibt viele Stimmen, die die Zeit für so eine Maßnahme gekommen sehen.