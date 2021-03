Mann nach Zimmerbrand in Wien im AKH verstorben

Feuerwehr rettete Eingeschlossene

Glimpflicher verlief am Dienstagabend ein Einsatz in der Wiedner Hauptstraße: Dort war eine Gastherme in Brand geraten und hatte im Vorzimmer mehrere Möbelstücke entzündet, wodurch zwei Männern der Fluchtweg abgeschnitten war. Während ein Trupp die Rettung per Leiter aus dem ersten Stock vorbereitete, drangen Helfer auch durch die Tür ein und löschten die Flammen. So konnten die Eingeschlossenen über das Stiegenhaus in Sicherheit gebracht werden. Sie blieben unverletzt.