Gemeinsam für eine bessere Zukunft

Der Bundespräsident und ich werden Seite an Seite stehen, wie vor wenig mehr als einem Jahr in Yad Vashem in Jerusalem bei der historischen Zusammenkunft von 50 Staatsoberhäuptern aus aller Welt anlässlich des 75. Jahrestags der Befreiung von Auschwitz-Birkenau - und wie zum Gedenken an die Reichspogromnacht vergangenen November.