Babyparty mit Haimbuchner: Erhebungen eingeleitet

Heftige Kritik von SPÖ

SPÖ-Landesgeschäftsführer Georg Brockmeyer hofft, dass Haimbuchner und seine Familie wohlauf sind, kritisierte in einer Aussendung am Sonntag aber die Teilnahme an einer Garagenparty mitten in der Pandemie: „Das ist typisch FPÖ: Regeln gelten immer nur für die anderen.“ Brockmeyer fordert auch von Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) „deutlichere Worte“. Es gehe nicht nur um eine moralische, sondern auch um eine rechtliche Frage.