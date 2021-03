Autohersteller will Linzer Ampeln vernetzen

„Ist eine Falschmeldung“

Nachdem Audi verlauten ließ, dass man das innovative System 2022 auch in Linz an den Start bringen will, meinte FP-Stadtvize und Verkehrsreferent Markus Hein auf „Krone“-Anfrage: „Das ist eine Falschmeldung. Wir hätten weder Finanzmittel noch Personal dafür. Außerdem wurde die zuständige Magistratsabteilung bisher in dieses Projekt nicht eingebunden und auch auf politischer Ebene wurde das Ganze nicht mit mir besprochen.“