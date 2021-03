Kindergarten in der Kritik

Zu dem Vorfall war es – wie berichtet – in der Vorwoche gekommen. Das zweijährige Mädchen hatte offenbar in einem unbeobachteten Augenblick zu dem Reinigungsmittel gegriffen. Es folgte ein Rettungshubschraubereinsatz, die Kleine wurde nach Wr. Neustadt und später ins SMZ Ost gebracht, wo sie in künstlichen Tiefschlaf versetzt wurde. Am Freitag wurde sie wieder entlassen. Die Situation ist für Mutter und Tochter enorm belastend. Mundinnenraum als auch Zunge seien verätzt, die Lippen blau verfärbt, berichtet Mutter Marina Andraschko: „Sie hat große Schwierigkeiten einzuschlafen, oft nur weinend.“ Essen sei nur mit Schmerzmitteln möglich. Sie kritisiert auch, dass es im Kindergarten zu wenig Sicherheitsvorkehrungen gebe. Das Reinigungsmittel soll sich offenbar in einem Trinkbecher auf einem Essenswagen befunden haben.