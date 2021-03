Diebe bedienten sich in Tiroler Hotel „an Bar“

Bisher unbekannte Diebe hatten es in Kössen in Tirol (Bezirk Kitzbühel) offenbar auf Hochprozentiges abgesehen. Wie die Polizei berichtete, dürften die Unbekannten am Samstag und am Sonntag jeweils um die Mittagszeit in ein derzeit geschlossenes Hotel eingedrungen sein.