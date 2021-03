14- und 15-Jähriger mit Hasch und Kokain erwischt

Die Polizei führte am 14. März 2021 gegen 14.30 Uhr am Bahnhofsgelände in Wels bei einem 15-Jährigen und einem 14-Jährigen, beide aus dem Bezirk Vöcklabruck, Personskontrollen durch. Dabei nahmen die Polizisten eine Beeinträchtigung und deutlichen Cannabisgeruch wahr. Deshalb wurden sie zur freiwilligen Personen- und Gepäckskontrolle in das Büro der Security begleitet.