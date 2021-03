Impfung: Über-80-Jährige in Innsbruck immunisiert

Der Vizebürgermeister appellierte gleichzeitig an alle restlichen Über-80-Jährigen in Innsbruck, die sich bisher nicht immunisieren ließen: „Alle, die bis jetzt abgewartet haben und jetzt zur Entscheidung kommen, sie wollen auch noch einen CoV-Impfschutz erhalten, können sich selbstverständlich noch anmelden und werden in den Impfplan eingereiht“, sagte Anzengruber. Die „Nachzügler“ sollen sich so rasch wie möglich über die Vormerkplattform des Landes unter www.tirolimpft.at anmelden.