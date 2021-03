Vater (68) mit tonnenschwerem Stapler überfahren

Der Sohn stieß in weiterer Folge den Seniorbauern mit dem zirka sechs Tonnen schweren Fahrzeug zu Boden und überfuhr dessen Beine. Der 68-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit schweren Verletzungen an den unteren Extremitäten vom Rettungshubschrauber C7 in das UKH Klagenfurt geflogen.