Wie lange halten wir durch, Herr Bundespräsident?

Geboren am 18. 1. 1944 in Wien, seine Eltern müssen nach der Oktoberrevolution aus ihrer Heimat vor den Sowjets fliehen. Zunächst nach Estland, am Ende landen sie in Tirol. Van der Bellen studiert in Innsbruck Volkswirtschaft, geht dann nach Berlin und lehrt ab 1999 in Wien. Von 1997 bis 2008 ist er Bundessprecher der Grünen, 2012-2015 Wiener Gemeinderat. Bundespräsident seit Mai 2016, seine Amtszeit endet 2022. Van der Bellen, den Freunde „Sascha“ nennen, ist in zweiter Ehe mit Doris Schmidauer verheiratet, aus der ersten Ehe hat er zwei erwachsene Söhne (Nicolai und Florian).