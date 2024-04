Macron: „Unser Europa könnte sterben“

Mit drastischen Worten hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die europäischen Staaten aufgerufen, mehr für die Verteidigung des Kontinents zu tun. Europa stehe an einem Wendepunkt und müsse mehr tun, um mit rasch wieder aufrüstenden globalen Rivalen konkurrieren zu können und zu einer „glaubhaften“ Macht zu werden. „Es besteht die Gefahr, dass unser Europa sterben könnte“, warnte der Staatschef am Donnerstag in einer Grundsatzrede an der Pariser Sorbonne-Universität.