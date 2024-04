Schellhorn gibt Anteile an Pilz-Medium wieder ab

Nehammer-Spruch schlug Wellen

Der direkte Link zum Cartoon führt jetzt zwar ins Leere, Stunden später war die Zeichnung am Donnerstagabend allerdings immer noch in der Karikaturen-Galerie auf „Zackzack“ (siehe Screenshot unten) sowie auf dem „Bluesky“-Profil von Wicke zu finden. Die Vorgeschichte zur Karikatur: „Arbeit bringt eben Freiheit“ sagte Nehammer am 13. Oktober 2023 bei einer Veranstaltung unter dem Motto „Frag den Kanzler“ in Wien. Dabei wurde mit Vertretern von NGOs über Armut diskutiert, Zweck war die Versöhnung mit den Hilfsorganisationen, nachdem der ÖVP-Chef durch das berüchtigte Burger-Video arg in die Kritik geraten.