Ungarn will Spar wegen Verleumdung verklagen

Seitdem die Regierung die Maßnahme angekündigt hat, seien die Steuern für Einzelhändler in Ungarn auf bis zu 4,5 Prozent des Umsatzes gestiegen, so Spar-Österreich-Geschäftsführer Hans Reisch in dem Schreiben an die EU-Kommission. Ausländische Einzelhändler, einschließlich Spar Ungarn, seien „mit der höchsten Steuerklasse der Sondersteuer konfrontiert“, schrieb Reisch im März.