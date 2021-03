Nach Kritik: Corona-Gesetze werden „überarbeitet“

Anschober hatte am Dienstag eine Pressekonferenz krankheitsbedingt verpasst und wird auch in den nächsten Tagen keine öffentlichen Termine wahrnehmen. Derzeit befinde sich der Ressortchef in „Spitalsbeobachtung“, erklärte Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) am Mittwoch nach dem Ministerrat. Anschober plane, nächste Woche wieder seine Arbeit aufzunehmen.