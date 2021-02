FPÖ stellt Van der Bellen als „Mitdirigent“ hin

Kalendereintrag „erst jetzt interessant“

„Die Bombe platzt“, sei nämlich der Eintrag in Van der Bellens Kalender am 17. Mai gewesen, jenem Tag, an dem das folgenschwere Ibiza-Video publik wurde. Deshalb wolle man wissen, was der Präsident bereits im Voraus gewusst habe und wie er sich dazu mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) abstimmte. „Es stellt sich die Frage, ob nicht der Bundespräsident ein Mitdirigent der Ibiza-Affäre gewesen ist“, so Hafenecker. So habe ein ehemaliger Mitarbeiter Van der Bellens schon vor der Veröffentlichung des Ibiza-Videos zumindest Teilausschnitte gesehen. Es sei unglaubwürdig, dass er Van der Bellen nichts davon erzählt hätte.