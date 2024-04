Amt des Premiers ruht – Spanien in Turbulenzen

Greift Opposition an

Sánchez sprach von schweren Angriffen aus dem rechten Lager, die er und seine Frau ausgesetzt seien. Diese erforderten eine besonnene Reaktion. Seine Frau werde mit den Ermittlern zusammenarbeiten und zeigen, dass sie unschuldig sei. In dem Brief griff Sánchez auch den Oppositionsführer Alberto Nuñez Feijóo von der Volkspartei (PP) und Santiago Abascal von der rechtsextremen Vox-Partei an. Der Regierungschef erklärte, sie hätten mit denjenigen „kollaboriert“, die die Vorwürfe gegen seine Frau verbreiteten.