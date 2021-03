Erst nach der Kontrolle darf bewirtet werden

Aufsperren oder nicht? Die Beantwortung dieser Frage dürfte nach der Bekanntgabe der neuen Spielregeln einigen Wirten leichter fallen. Fix ist: Der Wirt fungiert als „Wirtshauspolizei“ und muss neben Tests auch kontrollieren, dass nicht mehr als zwei Haushalte beisammensitzen. Und dies dann auch noch mit FFP2-Maske am Verabreichungsplatz, wie der einst gemütliche Platz am Stammtisch oder im Café in der Verordnung bezeichnet wird. „Da geht sich weder die Kartenspielrunde am Nachmittag noch ein Arbeitsmittagessen mit mehr als zwei Menschen aus“, meinte NEOS-Nationalrat Gerald Loacker zum Entwurf. Er würde jeden Wirt verstehen, der nicht aufsperren würde. „Es wäre ehrlicher gewesen, einfach zu sagen, dass man den Versuch nicht will.“