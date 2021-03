Rede bei Corona-Demo: FPÖ-Kickl bezieht Stellung

„Erfolgreiches Fest der Freiheit“

Aufgrund der Corona-Maßnahmen dürfe sich die Regierung nicht wundern, wenn Menschen ihren Protest zum Ausdruck bringen würden. „Der Protesttag am Samstag war ein erfolgreiches Fest der Freiheit“, sagte Kickl. Er warf der ÖVP eine „Verzerrung der Wirklichkeit“ vor, was die Ereignisse am Samstag betraf.