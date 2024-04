Klosterneuburg Dukes als 1. Team im BSL-Halbfinale

Traiskirchen Lions 2:1 in Führung

Die Traiskirchen Lions drehten die Serie gegen St. Pölten mit einem 73:68 vor heimischem Publikum und gingen ebenfalls mit 2:1 in Führung. Das vierte Duell steigt am Sonntag (17 Uhr) in der niederösterreichischen Landeshauptstadt.