Corona-Album: Take it easy mit Kärntner Austropop

Was aber ist die Premiere? „Ich hab’ mich erstmals an eine Coverversion gewagt. ORF-Mann Tobias Pötzelsberger hat mit ,Show Me Where Your Heart Is’ eine so schöne Nummer geschrieben, dass ich sie übernehmen musste.“ Für „Zag ma wo dei Herz is“ bekam Karpf gerne die Zustimmung des Komponisten. Der Titel geht allerdings erst ab Herbst ins Radio.