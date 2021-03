USA: Mann ertränkte Söhne für Versicherungsgeld

In Kalifornien ist ein Mann zu 212 Jahren Gefängnis verurteilt worden, weil er seine beiden autistischen Söhne (acht und 13 Jahre alt) ertränkt hatte, um Lebensversicherungen zu kassieren. Ein Bundesrichter in Los Angeles verhängte am Donnerstag die Höchststrafe gegen den 45-jährigen Ali Elmezayen - er wurde zu 212 Jahren Gefängnis verurteilt. Der Familienvater sei ein „gieriger und brutaler Killer“, der einen „bösartigen und teuflischen Plan“ ausgeheckt habe, um an Geld zu kommen.