Die Bürgermeisterin will ihren Thron verteidigen

Die Anspannung vor der Stichwahl in Obervellach ist groß. Wird Anita Gössnitzer weiter Gemeindechefin bleiben, oder ist es Zeit für einen Machtwechsel? „Ich gehe mit einem guten Gefühl in die Stichwahl. Ich will auf alle Fälle weiter Bürgermeisterin bleiben“, zeigt sich die SP-Kandidatin, die ihre erste Periode als Gemeindeoberhaupt hinter sich hat, entschlossen.