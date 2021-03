Österreichs ranghöchster Soldat in Kärnten

Der Terminkalender des ranghöchsten Offiziers des Österreichischen Bundesheeres war bei seinem Kärnten-Besuch dicht gedrängt. Für unser Bundesland am bedeutendsten war das Treffen mit Landeshauptmann Peter Kaiser, bei dem Generalstabschef Robert Brieger wichtige Zusagen machte: „Ich bin erleichtert, dass der dringend notwendige Neubau einer Großkaserne in Villach mit Kosten von 120 Millionen Euro auf Schiene ist. Fix zugesagt wurde auch die Erhaltung des Bundesheer-Hubschrauber-Stützpunktes in Klagenfurt. Wir wissen, wie wichtig eine jederzeit und ohne Anflugverzögerung vorhandene Luftunterstützung im Katastrophenfall ist“, so Kaiser.