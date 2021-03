Ex-Cop Chauvin droht jahrzehntelange Haftstrafe

Am 25. Mai 2020 war der 46-jährige George Floyd in Minneapolis bei einer brutalen Festnahme ums Leben gekommen. Die Polizeibeamten drückten ihn auf der Straße zu Boden, Polizist Derek Chauvin drückte sein Knie rund acht Minuten lang in den Hals des Bewegungslosen, während dieser flehte, ihn atmen zu lassen. Floyd starb, weltweite Proteste folgten. Der Ex-Beamte Chauvin muss sich nun dem Vorwurf auf Mord dritten Grades stellen. Richter Peter Cahill ließ diesen weiteren Anklagepunkt zu.