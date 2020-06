US-Polizei feuert auf Presse: Fotografin erblindet

Außerdem seien mehrere Journalisten festgenommen worden, darunter der CNN-Reporter Omar Jimenez am Donnerstag in Minneapolis, berichtet das IPI. Der Kameramann Tom Aviles sei am Samstag festgenommen worden, nachdem ihn die Polizei zunächst beschossen habe. In Iowa habe die Zeitungsreporterin Andrea May Sahouri eine Nacht im Polizeigefängnis verbringen müssen, weil sie über die Proteste in Des Moines berichtet hatte. Laut IPI waren auch mehrere ausländische Journalisten betroffen. Ein australisches Team sei in Minneapolis festgenommen und durchsucht worden, Reporter aus Schweden und Norwegen seien durch Gummigeschoße verletzt worden.