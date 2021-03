Polizei löste ein Treffen von Corona-Gegnern auf

Am späten Nachmittag wurde die Polizeiinspektion Höchst über eine Veranstaltung in einem ehemaligen Fabrikgebäude in Höchst informiert. Die Polizeistreife konnte rund 30 Personen antreffen, sie trugen allesamt keinen Mund-Nasen-Schutz und hielten auch den geforderten Sicherheitsabstand von zwei Metern nicht ein. Offensichtlich handelte es sich um ein Treffen von Gegnern von Corona-Maßnahmen.