Mädchen erlitt in Kinderkrippe schwere Verätzungen

Wie genau es zum Vorfall gekommen war, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Fest steht, dass das kleine Mädchen am Vormittag in der Küche der Kinderkrippe mit der ätzenden Flüssigkeit, die sich in einem Kanister befand, in Kontakt kam, bestätigte Bürgermeister Heinz Heidenreich (SPÖ) gegenüber der APA am Donnerstag einen ORF-Bericht. Die Zweijährige erlitt Verätzungen und wurde schwer verletzt, das Personal verständigte sofort die Rettungskräfte.