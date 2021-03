Priyanka Chopra Jonas stellt Nominierungen vor

US-Sänger Nick Jonas wurde als Mitglied der Geschwister-Band Jonas Brothers bekannt. Seit 2018 ist er mit der indischen Schauspielerin und Produzentin verheiratet. Bekannt wurde sie mit Bollywoodfilmen. Von 2015 bis 2018 war sie in der US-Fernsehserie „Quantico“ zu sehen. Auf Netflix spielte sie zuletzt eine Außerirdische in dem Kinderfilm „We can be heroes“. Mit Spannung erwartet wird ihr Film „Matrix 4“. Die 93. Oscar-Verleihung findet am 25. April statt.