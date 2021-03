Trunkenbold (35) zweimal von der Polizei gestoppt

Über etwas zu viel Freizeit dürfte ein 35-jähriger Mann verfügen, der sich am Dienstag mit seiner 18-jährigen Freundin in Lustenau für wenig Geld einen gebrauchten Pkw zulegte. Weil das Fahrzeug noch nicht zugelassen war, montierte der Mann kurzerhand die Kennzeichen eines in der Nähe geparkten Autos ab und brachte diese am neu erstandenen Wagen an.