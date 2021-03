Xiaomi Mi 11 im Test: Luxusklasse um 800 Euro?

Fazit: Das Mi 11 ist ein 5G-Smartphone der Oberklasse, das für einen nicht ganz so horrenden Preis wie die Rivalen nicht ganz so luxuriös ausgestattet ist. Sehr gute, aber nicht ganz so flexible Kamera. Kein optischer Zoom, kein wasserdichtes Gehäuse, ein 120-Hertz-Display ohne adaptive Bildrate: ein paar Abstriche muss man machen. Die CPU wird unter Last auch recht warm. Würde Xiaomi den chinesischen Preis ausrufen, wären diese Dinge leichter verschmerzbar. Aber in der Luxusklasse ist die Kundschaft heikel, legt vielleicht sogar lieber ein paar Hunderter für mehr Features drauf.