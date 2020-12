Xiaomi präsentiert neues Android-Flaggschiff Mi 11

Sollte das Xiaomi Mi 11 zu ähnlichen Preisen wie in China nach Europa kommen, wäre das eine Kampfansage an die etablierte Konkurrenz, die bei ähnlicher Ausstattung durchaus das Doppelte für ihre Smartphone-Flaggschiffe verlangt. Allzu euphorisch sollten europäische Nutzer aber nicht auf die China-Preise blicken: In der Vergangenheit kamen Xiaomi-Smartphones in Europa nicht immer zu den Kampfpreisen auf den Markt, für die sie in China zu haben sind.