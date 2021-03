Nach Betrug mit Luxusautos: Gesuchter sitzt ein

Ermittlungen laufen

Einige Anrufer in der „Krone“-Redaktion fürchteten, ebenfalls diesem Betrüger aufgesessen zu sein. Doch bis dato haben sich keine weiteren Geschädigten bei der Polizei gemeldet. Aufgetaucht ist dort aber der Verdächtige. „Er hat sich am 1. März gestellt. Weitere Erhebungen laufen“, so Polizeisprecherin Waltraud Dullnigg.