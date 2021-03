Neue Corona-Fälle in Schulen im Bezirk Perg

Mehr Nasenbohrer-Tests

In der Vorwoche wurden an den Schulen in ganz Oberösterreich insgesamt 225.917 Nasenbohrer-Tests gemacht, 100 Schüler und 61 Lehrer waren positiv. Gerade weil Schulen im Infektionsgeschehen eine Rolle spielen, müssen sich Volksschulkinder ab Montag dreimal pro Woche testen. Auch alle anderen Schulen haben bereits ein höheres Kontingent an Testkits erhalten. Im Raum steht, dass Selbsttests bei Lehrern als Berufsgruppentest anerkannt werden sollen.