CoV-Impfung ab Samstag bei 250 Impfärzten möglich

Gegen das Coronavirus kann man sich bereits in den nächsten Tagen auch bei 250 Kärntner Impfärztinnen und Impfärzten aus dem niedergelassenen Bereich kostenfrei impfen lassen. Kärnten ist das erste Bundesland, das so eine Kooperation in dieser Form umsetzt. Die entsprechende Vereinbarung zwischen dem Land Kärnten und der Kärntner Ärztekammer erfolgte am Montag.